В центре Петербурга началось строительство 2-й очереди «Невской Ратуши»

Компания «Галс-Девелопмент» объявила о начале строительства второй очереди проекта «Невская Ратуша». Возвести его собираются в Дегтярном переулке в центре Петербурга.

«Невская Ратуша» — административный общественно-деловой комплекс, в котором размещены офисы части комитетов Смольного.

Проект включает пять офисных корпусов класса «А» высотой в 9-11 этажей, подземную автостоянку на 1 тыс. 389 машин и гостиницу на 200 номеров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Построить «ратушу» планируется в три этапа. Общая площадь комплекса по итогу составит 164 тыс. кв. метров.

Архитектурный облик второй очереди «Невской ратуши» был разработан мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Он выполнен в единой стилистике с первой.

Ввод в эксплуатацию, по предварительным оценкам, намечен на третий квартал 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о переезде комитетов в «Невскую ратушу»,