На углу Гороховой и Большой Морской красная иномарка протаранила дом

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В центре Санкт-Петербурга сегодня утром, 26 августа, произошло ДТП с участием одного автомобиля. «Легковушка» Hyundai Solaris влетела в дом на перекрестке улиц Гороховой и Большой Морской.

«Солярис решил попить кофе с утра в доме на углу», — пишет очевидец.

Обо всем сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных к записи фотографиях видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пожарные и ДТП.

«Мог бы и с собой заказать, чего в помещение то лезть?», — комментирует пользователь.

Капот иномарки сильно пострадал, осколки бампера разбросаны около машины. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Варшавской улице тушили два автомобиля. Причина возгорания неизвестна. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.