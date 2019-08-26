В результате ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадал ребенок

Страшное ДТП произошло в Саратовской области. По некоторым данным одним из участников стал большегруз Минобороны Российской Федерации.

Инцидент случился днем ранее, 25 августа, в вечернее время на 332 км автодороги Р-228, между Рыбушками и Александровкой. Столкнулись легковой автомобиль Honda Accord и грузовик Volvo с полуприцепом, после чего оба загорелись.

В результате случившегося погибли два человека – водитель и пассажир иномарки. В машине также находилась 10-летняя девочка, она получила серьезные травмы.

Согласно данным ГИБДД региона, сотрудники выясняют детали случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Санкт-Петербурге. Оно случилось сегодня, 26 августа, на перекрестке Гороховой и Большой Морской улиц. Красная иномарка влетела в угол жилого дома. Данные о пострадавших и причина ДТП неизвестны.