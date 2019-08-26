В Калининском районе ночью загорелся BMW

В Калининском районе ночью загорелся BMW
Пожар ликвидировали спустя 15 минут. Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль BMW. О случившемся сотрудникам МЧС сообщили около 3 часов ночи.

Инцидент произошел у дома No89 на Северном проспекте. К месту происшествия прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава.

Согласно данным МЧС России по городу, пожар был ликвидирован спустя 15 минут. В иномарке выгорел отсек двигателя.

Причины возгорания в «легковушке» неизвестны. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП, где сгорело двое взрослых и пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась под Саратовом. Большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего оба загорелись. Детали случившегося уточняются, пострадавший ребенок находится в больнице.

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