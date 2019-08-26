Главу штаба Навального не будут снимать с муниципальных выборов

Решение о снятии было снято городским судом, так как смогли доказать их невиновность.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает Санкт-Петербургский городской суд, который отменил решение Ленинского районного суда.

Теперь Александр Шуршев и Максим Кузахметов смогут принимать участие в муниципальных выборах, хотя ранее их обвиняли в нарушении сроков подачи документов. Все претензии признали необоснованными, так как их продлили по решению Горизбиркома.

Оба политика являются главами штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. На них иск в суд подал конкурент – Максим Григорьев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что расследование штаба Навального о выборах в Петербурге оказалось провокацией. В роли оператора 11-минутного видео выступил человек, поддерживающий подозреваемых в педофилии активистов «Весны». Девушка по имени Ольга Гусева, которая также находилась в кадре, некогда предлагала представителям Васильеостровской администрации заполнить бланки «за Беглова», пишет «Мойка78».