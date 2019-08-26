На Маршала Тухачевского в ДТП пострадал мужчина

Виновник авария скрылся с места происшествия, но номер автомобиля лежит на дороге.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Маршала Тухачевского недалеко от дома 13. «Хендай», выезжая со двора, не захотел пропускать «Дейв», в результате чего столкнулся с ним. После этого виновник ДТП уехал, но номер машины лежит на проезжей части, так что найти его не составит труда. «Дейв» прилег на бочок, водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Очевидцы сообщают, что у него повреждена рука. Люди уже вызвали скорую помощь и все спецслужбы, ГАИ на месте.

Автомобилисты отмечают, что «Дейв» не мешает проезду других участников движения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей. На опубликованных фотографиях видно, что фара у иномарки разбита, а также отлетел кусок бампера.