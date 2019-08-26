Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей

Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса. Инцидент произошел сегодня, 26 августа, около 15 часов.

«На проспекте Испытателей у Удельного парка, троллейбус догнал форда», — пишет очевидец.

Обо всем сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель иномарки стоял в своем ряду, когда его сзади толкнул троллейбус.

На опубликованных фотографиях видно, что фара у иномарки разбита, а также отлетел кусок бампера.

Информации о пострадавших и деталей ДТП не сообщается. Участники движения заблокировали одну из двух полос.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Роспотребнадзор Северной столицы дал советы родителям школьников перед началом нового учебного года.

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