Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса. Инцидент произошел сегодня, 26 августа, около 15 часов.
«На проспекте Испытателей у Удельного парка, троллейбус догнал форда», — пишет очевидец.
Обо всем сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель иномарки стоял в своем ряду, когда его сзади толкнул троллейбус.
На опубликованных фотографиях видно, что фара у иномарки разбита, а также отлетел кусок бампера.
Информации о пострадавших и деталей ДТП не сообщается. Участники движения заблокировали одну из двух полос.
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