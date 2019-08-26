Роспотребнадзор Петербурга дал родителям школьников советы к началу нового учебного года

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга дал советы родителям перед началом нового учебного года для их детей.

Детская иммунная система еще не до конца сформирована, из-за чего риски к заболеваниям возрастают. При контакте с другими детьми в различных учебных заведениях микробы быстро распространяются.

В ведомстве отметили, что здоровье ребенка идет из семьи. Родители должны предостеречь ребенка от заболеваний с помощью вакцинаций, а также обучить правилам гигиены. Вакцины надежно защитят здоровье ребенка от инфекций и гриппа.

Оптимальным временем для вакцинации врачи считают начало осени. После такой профилактики ребенку стоит напомнить о регулярном мытье рук. А также о вреде использования одной посуды и столовых приборов вместе с другими детьми. Чтобы избежать вшей и снизить вероятность заражения рассказать об опасности использования одной расчески, заколок и головных уборов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что австралийку парализовало, после использования чужой кисточки для макияжа.