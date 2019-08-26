Австралийку парализовало после использования чужой кисти для косметики

После использования чужой кисти для нанесения косметики девушку парализовало. Инцидент произошел в Австралии.

Спустя некоторое время после использования косметической кисточки подруги, 31-летняя австралийка почувствовала резкие и сильные боли в спине. После исследования врачи обнаружили в ее организме золотистый стафилококк. Как пишет The Sun, девушка подхватила его через имеющиеся ранки на коже лица.

Женщине провели операцию, но этим все не закончилось. После ее парализовало почти на все тело. В течение года она проходила реабилитацию, чтобы снова встать на ноги.

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