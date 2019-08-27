3D-принтер напечатает внутренние органы за несколько секунд

3D-принтер напечатает внутренние органы за несколько секунд
В скором времени печать органов станет распространена. Фото: Youtube, пользователь YouFact, кадр из видео

Ученые в Нидерландах разработали новый оптический метод для создания сложных форм.

В понедельник 26 августа Федеральная политехническая школа Лозанны в Нидерландах поделилась итогами последних разработок. Так, ученые изобрели новый более быстрый оптический метод, который позволит за очень короткое время создавать сложные формы, состоящие из стволовых клеток.

Главная цель изобретения – искусственное создание различных органов и тканей, чтобы в последствии тестировать лекарства, восстанавливать поврежденные ткани и пересаживать здоровые органы людям.

На данный момент биоинженеры уже напечатали сердечный клапан и кусочек кости бедра с губчатой тканью, а также мениск.

Важно, что до этого 3D-печать уже была открыта и использовалась, но она осуществлялась нанесением слоя за слоем, а это долгий процесс, к тому же не позволяющий воспроизводить сложные форма, поэтому раньше печать органов была недостижима.

Ранее GazetaSPB сообщила, что жители Калифорнии подали в суд на Apple и Samsung.

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