3D-принтер напечатает внутренние органы за несколько секунд

Ученые в Нидерландах разработали новый оптический метод для создания сложных форм.
В понедельник 26 августа Федеральная политехническая школа Лозанны в Нидерландах поделилась итогами последних разработок. Так, ученые изобрели новый более быстрый оптический метод, который позволит за очень короткое время создавать сложные формы, состоящие из стволовых клеток.
Главная цель изобретения – искусственное создание различных органов и тканей, чтобы в последствии тестировать лекарства, восстанавливать поврежденные ткани и пересаживать здоровые органы людям.
На данный момент биоинженеры уже напечатали сердечный клапан и кусочек кости бедра с губчатой тканью, а также мениск.
Важно, что до этого 3D-печать уже была открыта и использовалась, но она осуществлялась нанесением слоя за слоем, а это долгий процесс, к тому же не позволяющий воспроизводить сложные форма, поэтому раньше печать органов была недостижима.
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