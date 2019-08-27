РПЦ может открыть двери в Инженерный замок

В музее хотят открыть для общего доступа чтимые иконы из запасников. Фото: mitropolia.spb.ru

В музее хотят открыть для общего доступа чтимые иконы из запасников. Фото: mitropolia.spb.ru

В Михайловском замке для свободного посещения могут открыть храм. Об этом стало известно после визита митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Митрополит Варсонофий отметил, что храм после окончания реставрационных работ необходимо освятить архиерейским чином.

Как сообщает Петербургская митрополия, в настоящее время стоит вопрос об открытом проведении богослужений. В музее хотят открыть для общего доступа чтимые иконы из запасников.

Митрополит отмечает, что благодаря данному проекту храм в восточном крыле Михайловского дворца станет объектом сотрудничества епархии, а также будет работать на благо людей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Роскачества рассказали об опасности покупки продуктов с рук. Такие продукты могут быть источником многих инфекций и нанести вред здоровью человека.