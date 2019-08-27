На «Гражданском проспекте» пассажир упал на пути

Метро. Фото: Рixabay
Неизвестный упал на пути красной ветки. Метро. Фото: Рixabay

Поездам пришлось временно ехать по другому участку, всех петербуржцев просят быть внимательнее.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказывают очевидцы, новость распространяют Telegram-каналы. Пока ничего не ясно наверняка, говорится лишь, что инцидент произошел на станции метро «Гражданский проспект». Там упал на рельсы пассажир, а как именно все случилось – непонятно. Поезда следуют на участке от станции «Проспект Ветеранов» до «Академической». Все ли в порядке с петербуржцем и спасли ли его – все эти данные станут известны позже.

Сейчас на место прибыли карета скорой помощи и аварийные формирования метрополитена. Людей на станцию «Гражданский проспект» не пускают.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пара выпала из окна на Солидарности во время ласк на подоконнике. По словам очевидцев, из окна сначала упал телевизор, а затем двое людей. Женщину нашли мертвой. Её партнер внизу обнаружен не был.

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