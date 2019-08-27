На «Гражданском проспекте» пассажир упал на пути

Поездам пришлось временно ехать по другому участку, всех петербуржцев просят быть внимательнее.
Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказывают очевидцы, новость распространяют Telegram-каналы. Пока ничего не ясно наверняка, говорится лишь, что инцидент произошел на станции метро «Гражданский проспект». Там упал на рельсы пассажир, а как именно все случилось – непонятно. Поезда следуют на участке от станции «Проспект Ветеранов» до «Академической». Все ли в порядке с петербуржцем и спасли ли его – все эти данные станут известны позже.
Сейчас на место прибыли карета скорой помощи и аварийные формирования метрополитена. Людей на станцию «Гражданский проспект» не пускают.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пара выпала из окна на Солидарности во время ласк на подоконнике. По словам очевидцев, из окна сначала упал телевизор, а затем двое людей. Женщину нашли мертвой. Её партнер внизу обнаружен не был.