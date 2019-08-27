Центр “Велес” раскрыл рецепт каши для медведей

Сотрудники центра взяли замороженную рыбу, но заявили, что ее можно заменить курицей или фруктами.

Петербургский центр помощи диким животным “Велес” раскрыл рецепт каши для медведей на 16 особей. Сотрудники центра снабдили рецепт фотографиями.

Для каши берется замороженная рыба — около 80-90 кг. Ее выкладывают из морозильника поздно вечером и кладут в котел для разморозки. Утром к уже оттаявшей рыбе доливают воды и доводят до кипения. После этого повар всыпает в котел крупу. Как только варево снова закипело, огонь выключают, и после этого котел остывает еще несколько часов.

Сотрудники центра “Велес” привели рецепт с рыбой, но подчеркнули, что точно так же поступают с курицей и фруктами. Если у читателей GazetaSPb дома случайно оказался дикий медведь, они могут попробовать сделать кашу именно по этому рецепту.

Ранее GazetaSPb сообщила, что у Нового Девяткино бегает медведь — по крайней мере, об этом рассказали местные жители.