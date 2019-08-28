Интервью: для уборки снега советы не нужны, нужна лопата

Дементьев Алексей, политехнолог, генеральный директор АБН: "В исполнительной власти Петербурга пока не хватает молодежи". Фото: АБН

Дементьев Алексей, политехнолог, генеральный директор АБН: "В исполнительной власти Петербурга пока не хватает молодежи". Фото: АБН

Об интеллигентных избирателях, фаворитах губернаторской гонки и смысле жизни политиков в интервью GazetaSPb рассказал петербургский политтехнолог, генеральный директор «Агенства бизнес новостей» Алексей Дементьев.

Алексей, как вы оцените соотношение сил кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга? Кого можно назвать фаворитами гонки?

На данный момент, как мне кажется, фаворит предвыборной гонки очевиден, это Александр Беглов. Безусловно, огромным плюсом стала его позиционирование как единственного хозяйственника среди кандидатов. Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, то есть выбрал более сложный путь, чем идти от партии. В любом случае он из тех, кто занимается словесной демагогией, а действует.

Оцените «чистоту» проводимой кандидатами предвыборной агитации и работы?

Если бы нарушения были, то были бы и жалобы в горизбирком. Пока мы таких не наблюдаем, общество у нас все-таки очень образованное и интеллигентное.

Алексей, назовите пять сильных сторон врио Беглова и пять его слабых сторон?

В данном контексте это могут расценить как агитацию. Уверен, что петербуржцы сами смогут расставить приоритеты. Достаточно посмотреть программы кандидатов и то, что они сделали за последнее время.

За что могут ругать нового губернатора Петербурга в ближайший год и ближайшую зиму?

Ругают у нас обычно климат и тех, кто не убирает снег. Но если дорожную технику, которой так не хватало, в этом году закупили, то сетовать можно будет только на исполнителей на местах. В любом случае, для уборки снега советы не нужны, нужна лопата.

Можно ли ожидать, что оппоненты Беглова на выборах, в случае его избрания, получат предложения о работе в Правительстве Петербурга?

Не стоит забегать в будущее, его еще нет. Пока факт следующий — один из кандидатов трезво оценил свои возможности и принял предложения перейти на работу в исполнительную власть: Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям.

Какие кадровые перестановки могут произойти в Правительстве Петербурга после выбора нового губернатора?

Не будем персонализировать, команду формирует лидер. Пока очевиден тренд на привлечение молодежи, которой действительно не хватает в системе исполнительной власти.

А зачем они вообще хотят быть губернаторами Петербурга? Это ведь такая хлопотная и неблагодарная работа.

Врачом на скорой, военнослужащим и даже ночным сторожем тоже быть хлопотно. Вопрос в ответственности, которую готов взять кандидат.

Биография:

Алексей Дементьев, генеральный директор «Агентства Бизнес Новостей» (АБН).

2017 — 2018 — Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Заместитель председателя Комитета — начальник отдела медиа-планирования и СМИ

2012 — 2017 — главный редактор газеты «Петербургский дневник»

2011-2012 г — Холдинг Раград-видео, Главный редактор delovoe.tv

2006-2011 — газета «Деловой Петербург», шеф-редактор dp.ru