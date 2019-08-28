Петербургские предприятия еще не готовы к осенним холодам

Отопление в России включают, когда средняя температура за день держится на уровне ниже 8 градусов тепла больше 5 дней. Фото: ГУП ТЭК

Отопление в России включают, когда средняя температура за день держится на уровне ниже 8 градусов тепла больше 5 дней. Фото: ГУП ТЭК

Котельные и теплосети Санкт-Петербурга приводят в порядок перед началом отопительного сезона.

Петербургская комиссия по прохождению отопительного сезона собралась во вторник 27 августа. На встрече обсудили готовность Петербурга к осени и зиме 2019/2020 годов.

Главный инженер ГУП “ТЭК СПБ” Сгорь Стренадко заявил, что с 13 мая по 20 августа предприятие провело 267 гидравлических испытаний. Они обнаружили 280 дефектов на трубах, из которых 277 уже устранили. ТЭК хочет поменять свыше 145 км трубопроводов до конца 2019 года и уже выполнила 83% (более 120 км).

“Петербургтеплоэнерго” подготовил котельные на 95% — 100% готовности ожидают к 30 августа. Тепловые сети предприятия проверили и не нашли на них дефектов.

“Водоканал” должен завершить подготовку сетей и теплоэнергетического оборудования до 13 сентября. Кроме этого, предприятие готовит к работе снегоплавильные пункты, теоретически они смогут принять первый снег (если он будет) 16 октября. В прошлом сезоне пункты приняли рекордное количество снега — 3,3 млн м3.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Ленобласть готовится включать отопление.