Ленобласть готовится включать отопление

Регион на 5% быстрее готовится к зиме, чем в 2018 году. Фото: lenobl.ru

Регион на 5% быстрее готовится к зиме, чем в 2018 году. Фото: lenobl.ru

Готовность жилого фонда составляет о 95%, а теплоснабжающих предприятий — до 85%.

Ленобласть готовится к отопительному сезону 2019/2020 годов. Готовность жилого фонда составляет от 85% до 95%, а теплоснабжающих предприятий — от 75% до 85%.

Регион на 5% быстрее готовится к зиме, чем в 2018 году, сообщает администрация Ленобласти. Сейчас частично сформированы запасы топлива: почти 70% от нужного количества жидкого топлива, 40% от запасов угля и 39% остальных видов.

Муниципалитеты получат более 7 млрд на подготовку к наступлению холодов. Большая часть из этой суммы (4,23 млрд рублей) пойдут на субсидии для ресурсоснабжающих компаний. Сейчас предприятия ЖКХ задолжали за электроэнергию 937 млн рублей, а за газ — 128 млн рублей, что меньше показателей прошлого года на август на 48%.

Отопление в России включают тогда, когда средняя температура за день держится на уровне ниже 8 градусов тепла больше 5 дней.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Госдуме предложили включать отопление летом.