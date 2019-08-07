В Госдуме предложили включать отопление летом

В Госдуме предложили включать отопление летом
Отопление включают, когда температура опустилась ниже 8 градусов. Фото: pixabay.com

Депутат от ЛДПР напомнил, что жители платят за услугу круглый год.

Василий Власов, депутат Госдумы и член ЛДПР, предлагает включать отопление летом в случае похолоданий. Москвичи пожаловались на необычные для сезона холода.

Жители Центральной России попросили депутата разогреть батареи после дождей и необычно низких температур для июля и августа, сообщает РИА Новости 7 августа. Власов в обращении к Якушеву подчеркнул, что россияне платят за отопление не только зимой, но и летом.

Июль стал самым жарким месяцем в мире, как Gazeta.SPb ранее сообщила, за исключением западной части России и Канады. По данным центра “Фобос”, выходные в Москве оказались самыми холодными за 70 лет, температура опустилась чуть ли не до 5 градусов тепла.

Отопление, по правилам предоставления коммунальных услуг в России, включают, когда среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов тепла больше 5 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пришло похолодание.

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