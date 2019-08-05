Июль 2019 года стал самым жарким за историю наблюдений

Июль 2019 года превысил показатели июля 2016 года на 0,04 градуса Цельсия. Фото: pixabay.com

Июль 2019 года превысил показатели июля 2016 года на 0,04 градуса Цельсия. Фото: pixabay.com

Климатические эксперты предполагают, что в ближайшее время рекорды обновятся.

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Климатические эксперты считают, что рекорд скоро обновится.

В целом этот июль превысил показатели июля 2016-го года всего на 0,04 градуса Цельсия, сообщает Copernicus Climate Change Service (центр климатических изменений Коперника) 5 августа. Центр располагает данными о температурах с 1880 года. При этом сотрудники считают, что выбросы парниковых газов приведут к изменениям глобальной температуры, так что рекорды еще обновятся.

Интересно, что западная Россия не попала в список районов, где зарегистрировали аномально высокие температуры.

При этом сотрудники центра понимают, что 0,04 градуса — это очень мало: такой результат теоретически можно списать на погрешность измерений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что климатолог пообещал России аномальную жару в ближайшие годы.