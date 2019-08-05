Июль 2019 года стал самым жарким за историю наблюдений

Июль 2019 года стал самым жарким за историю наблюдений
Июль 2019 года превысил показатели июля 2016 года на 0,04 градуса Цельсия. Фото: pixabay.com

Климатические эксперты предполагают, что в ближайшее время рекорды обновятся.

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Климатические эксперты считают, что рекорд скоро обновится.

В целом этот июль превысил показатели июля 2016-го года всего на 0,04 градуса Цельсия, сообщает Copernicus Climate Change Service (центр климатических изменений Коперника) 5 августа. Центр располагает данными о температурах с 1880 года. При этом сотрудники считают, что выбросы парниковых газов приведут к изменениям глобальной температуры, так что рекорды еще обновятся.

Интересно, что западная Россия не попала в список районов, где зарегистрировали аномально высокие температуры.

При этом сотрудники центра понимают, что 0,04 градуса — это очень мало: такой результат теоретически можно списать на погрешность измерений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что климатолог пообещал России аномальную жару в ближайшие годы.

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