МКБ выпускает импортные аккредитивы для компании «Детский Мир»

МКБ предоставляет комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам и развивает этот инструмент согласно потребностям клиентов. Фото: pixabay.com

МКБ предоставляет комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам и развивает этот инструмент согласно потребностям клиентов. Фото: pixabay.com

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпуск аккредитивов для компании «Детский мир». Эта форма расчетов дает возможность получать оптимальные условия поставки и оплаты товара, и тем самым существенно оптимизировать расчеты с иностранными поставщиками.

МКБ предоставляет комплексное обслуживание в рамках работы по непокрытым аккредитивам и развивает этот инструмент согласно потребностям клиентов. Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы через систему дистанционного банковского обслуживания в различных валютах (в большинстве случаев это доллары США, евро, юани, рубли), а также пользоваться опцией пост-финансирования в иностранной валюте или рублях.

«Для компаний, выбирающих банка-партнера по сотрудничеству в рамках аккредитивной формы расчетов, мы не только обеспечиваем конкурентоспособную стоимость, но и качество предоставления услуги: оперативность выпуска, согласования изменений, решения вопросов при их возникновении. МКБ учитывает все потребности клиента и в каждом отдельном случае предоставляет индивидуальные условия»,

— отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

«Детский мир» является лидером в сегменте розничной торговли детскими товарами, сеть насчитывает 700 магазинов. По результатам 2018 г. объем продаж компании составил 111 млрд. рублей.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.