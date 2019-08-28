Испанские младенцы обросли шерстью из-за неверного лекарства

При гипертрихозе волосы растут там, где не должны. Фото: pixabay.com

При гипертрихозе волосы растут там, где не должны. Фото: pixabay.com

Гипертрихоз или синдром оборотня излечим, если не является врожденным.

Почти два десятка младенцев в Испании заболели гипертрихозом. Фармацевты ошиблись и пустили в продажу средство для роста волос под видом другого лекарства.

Компания случайно отправила в продажу миноксидил вместо омпразола — лекарства для лечения язв желудка, сообщает El Pais 28 августа. Число пострадавших достигло 17 маленьких испанцев.

Гипертрихоз проявляется в росте волос там, где они не должны расти. Он также известен как синдром оборотня. Болезнь излечима, если синдром является приобретенным, а не врожденным. Обычно болезнь развивается из-за болезней нервной системы, инфекций, нарушения обмена веществ.

Сейчас фабрику прикрыли из-за ряда нарушений в контроле изготовления медикаментов.

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