Блюдо корейской кухни кимчи может помочь при облысении

Ученые обнаружили, что традиционное корейское блюдо из квашеных (ферментированных) капусты, лука, чеснока, рыбного соуса и специй можно использовать как средство от облысения.

В статье Daily Mail говорится о том, что напиток кимчи, который продается в Южной Корее, способствует росту новых волос в течение нескольких недель, а также утолщению существующих волос.

Группа ученых из Университета Данкук под Сеулом в Южной Корее провела обследование 23 мужчин — у некоторых из них только начали выпадать волосы, а у других шевелюра значительно поредела на макушке. В ходе эксперимента они ежедневно пили жидкий кимчи перед завтраком и сном. Через месяц среднее количество волос на 1 кв. см кожи головы увеличилось с 85 до 90, а через 4 месяца употребления – до 92.

По словам ученых, кимчи может способствовать росту волос и предотвращать облысение. «Это более безопасная стратегия лечения для пациентов».

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