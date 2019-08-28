Жилком Петербурга просит 4,5 млрд на ремонт 467 домов

Борщев защищает петербуржцев от роста взносов на капремонт на заседании правительства.

Жилищному комитету потребовалось на 8 млрд больше, чем ему хотели выделить по проекту бюджета 2020 года. Борщев предложил потратить почти 4,5 млрд рублей на ремонт 467 домов Санкт-Петербурга.

Глава комитета объяснил на заседании правительства Санкт-Петербурга 28 августа, что дома не попали в план капремонта именно из-за недостатка средств. Дома можно отремонтировать либо за счет петербургской казны, либо за счет его жителей через взносы. Предполагалось, что объем расходов комитета составит 27 млрд рублей.

Сотрудники комитета финансов предложили именно поднять сборы, так как Петербург и так имеет одни из самых низких взносов на ремонт, но Борщев заявил, что Жилком не готов начать резкое повышение взносов. Сейчас петербуржцы платят от 4 до 5 рублей за м2.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургскому метрополитену хотят урезать субсидии.