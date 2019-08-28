Подозреваемого по делу о ДТП на Савушкина арестовали до октября

Водитель отправлен под арест после ДТП на Савушкина. Фото: ВКонтакте

Водитель отправлен под арест после ДТП на Савушкина. Фото: ВКонтакте

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Михаила Зуева. Его подозревают в причастности к ДТП с шестью пострадавшими на улице Савушкина.

Решением суда Зуев заключен под стражу до 24 октября 2019 года. Во внимание была принята личность мужчины. В частности то, что он, по версии следствия, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

«Один из свидетелей пояснил, что Зуев употребляет наркотические средства регулярно», — сообщает Объединенная пресс-служба Петербурга.

Зуев в ходе заседания употребление наркотических веществ не отрицал. Сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Но суд принял решение об аресте.

Напомним, 22 августа на улице Савушкина Volkswagen, за рулем которого находился обвиняемый, врезался в остановившийся на светофоре Nissan. От удара авто влетело в машину Lada. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток и 8-летний ребенок.