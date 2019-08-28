Александр Дрозденко попал в топ наиболее эффективных губернаторов

Глава Ленинградской области занял 11 место среди 15 лучших губернаторов России.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщается в исследовании федерального проекта «Национальный рейтинг». Решение принимали анонимные эксперты, которые голосовали за самого стабильного и эффективного губернатора страны.

Экспертам понравилось, как обстоят дела в регионе. В Ленинградской области растут зарплаты бюджетников – только в четырех регионах страны происходит подобное. Также они отметили стабильный профицитный бюджет и инвестиционную привлекательность области.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дрозденко рассказал, что Ленобласть попала в четверку регионов по вводу жилья. Сейчас застройщики работают на жилыми объектами общей площадью около 9 млн м2, заявил Дрозденко, добавив, что в области появится около 400 промобъектов. Регион отправляет свыше 8 млрд на социальную инфраструктуру каждый год.