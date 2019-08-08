Дрозденко: Ленобласть попала в четверку регионов по вводу жилья

Каждый год в Ленобласти сдают 2,5 млн м2 жилых площадей. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов

Каждый год в Ленобласти сдают 2,5 млн м2 жилых площадей. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов

Регион отправляет свыше 8 млрд на социальную инфраструктуру каждый год.

Ленинградская область числится в лидерах страны по вводу жилья, сообщил Александр Дрозденко. Губернатор региона заявил, то каждый год в Ленобласти сдают 2,5 млн м2 жилых площадей.

Сейчас застройщики работают на жилыми объектами общей площадью около 9 млн м2, заявил Дрозденко, добавив, что в области появится около 400 промобъектов. Регион отправляет свыше 8 млрд на социальную инфраструктуру каждый год.

Губернатор заявил, что хочет довести показатели ввода жилья до 3,7 млн м2 в год. Он добавил, что три четверти объектов достроят по старым правилам долевого строительства (без использования эскроу-счета).

По обновленной стратегии развития администрация Ленобласти намерена поднять уровень жизни в региона до показателей топ-7 по стране к 2030 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фонд для дольщиков Ленобласти достроит “Шотландию”.