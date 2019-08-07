Фонд дольщиков Ленобласти начнет работу с достройки «Шотландии»

Первым долгостроем, который получит софинансирование из недавно образованного Фонда защиты прав дольщиков и бюджета Ленобласти — ЖК «Шотландия» под Агалатово.

Сегодня проблемный объект в деревне Скотное, брошенный застройщиком-банкротом «Навис», посетили вице-премьер Виталий Мутко, губернатор региона Александр Дрозденко, глава госкорпорации «Дом.рф» и Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник, говорится в сообщении администрации ЛО.

До конца сентября 2019 года пройдет аудит, будет составлен реестр кредиторов ЖК «Шотландия», а после смета достройки пройдет экспертизу. Одновременно права застройщика будут переданы фонду, а в федеральный и областной бюджет будут внесены соответствующие поправки. Вице-премьер Мутко поручил начать строительство не позже ноября.

«На нас потом будут смотреть все остальные субъекты РФ и брать пример», — пообещал Александр Дрозденко. Он рассказал, что новая схема завершения домов региональным фондом может быть применена к ЖК «Ленинградская перспектива» и объектам ГК «Норманн».

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