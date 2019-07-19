Новобранцев из Агалатово везут в Петербург с инфекциями

В реанимацию поместили 19-летнего военнослужащего с подозрением на менингококковую инфекцию.

В Военно-медицинскую академию Петербурга привезли новобранца с подозрением на менингококковую инфекцию, которая может перерасти в менингит без лечения. Сейчас 19-летний молодой человек находится в реанимации, сообщает 47news 19 июля.

По предварительной информации, в инфекционной клинике оказались еще трое новобранцев с гайморитом — при этом издание сообщает, что число может вырасти.

Пациентов привезли из воинской части в Агалатово. В ЗВО подтвердили факт госпитализации только одного военнослужащего, но признали, что отправили остальных на обследование. Присяга в Агалатово намечена на 27 июля.

Менингококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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