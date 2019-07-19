Глава Чувашии проверяет состояние здоровья в Петербурге

Глава Чувашии проверяет состояние здоровья в Петербурге
Фото: сайт Главы Чувашской Республики

СМИ писали, что Игнатьева госпитализировали, но это не совсем так.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Информацию о госпитализации главы Чувашии Михаила Игнатьева в Санкт-Петербурге опровергли в его пресс-службе. Сообщается, что он прибыл в Северную столицу и решил проверить свое здоровье в одной из местных больниц, но чувствует он себя нормально, передают РИА Новости. Сейчас Игнатьев находится в отпуске, а в Петербурге он проходит плановую диспансеризацию.

Напоминаем, что в прессе писали, что у главы Чувашии случился инфаркт. Его якобы госпитализировали после форума регионов России и Белоруссии, который проходил в Северной столице 18 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены. Позже стало известно, что 75-летняя Чурикова сломала два ребра, когда упала со сцены московского театра «Русская песня» во время спектакля.

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