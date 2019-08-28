Аниматоры рассказали о подружке Лунтика

Они пока не показывают наброски, так как внешность может измениться в любой момент.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает 78.ру, ссылаясь на анимационную студию «Мельница». Сотрудники подтвердили, что у Лунтика появится подружка – она тоже прилетит на землю с Луны. Они отметили, что девочка будет похожа на главного героя мультфильма. Имя ей пока не придумали – выбирают между Луна и Луня.

Образ не готов окончательно, так как работа над персонажем не окончена.

«Вечером в голову может прийти что-то новое, и все поменяется»,

— добавили аниматоры.

Как скоро юные телезрители увидят героиню – не уточняются. Сейчас «Мельница» трудится над несколькими проектами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Netflix снимет игровой сериал на основе мультфильма Винкс. Известно, что заказано три сезона по 10 эпизодов. Каждая серия будет длиться около 50 минут. Выйти новый сериал должен уже в следующем году, пишет РИА Новости.