Будущее здесь: Telegram готов к запуску криптовалюты

Публичное тестирование Telegram своего блокчейна TON (Telegram open network) должно начаться в день знаний, 1 сентября 2019 года.

На начальном этапе детище Дурова протестирует работоспособность «голого» блокчейна, без кошелька поверх него, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близких к инвесторам проекта людей. Для этого в сети появятся узлы блокчейн-сети, а также инструкции по её установки. Помимо прочего будет организован просчёт разбивки гипотетической транзакции для передачи её разным нодам и механизм верификации новых блоков в цепи. Всего вышеописанного — а учитывая популярность проектов Дурова, проблем с тестерами явно не будет, должно хватить для тестирования жизнеспособности системы и выявления/исправления проблем.

Напомним, в начале 2018-го года под TON было привлечено 1,7 миллиардов долларов. В качестве преимуществ называлась скорость обработки транзакций куда быстрее существующих криптовалют, доходящая чуть ли не до уровня Visa и Mastercard (естественно, при полной анонимности — данные о пользователе не может предоставить даже создатель сети, имей он на то желание).

Тем не менее, пока мечты оставались мечтами. Закрытый тест должен был начаться ещё летом 2018-го года, но стартовал лишь в апреле 2019-го. «Тонкое место» здесь — условие — если рабочая блокчейн-сеть не будет запущена до 31 октября 2019 года, то команда будет вынуждена вернуть инвестиции.

Впрочем, по информации the New York Times, разработчики впритык, но успевают. Первые деньги в виде криптовалюты Gram попадут в сеть в течение следующих двух месяцев после запуска платформы. Электронный кошелёк для транзакций станет доступен любому пользователю Telegram.

Впрочем, радовать рано: здесь стоит вспомнить июньский проект криптовалюты от Facebook «Libra», с самого рождения оказавшийся под натиском антимонопольных служб Евросоюза.

Ранее GazetaSPb информировала, что во Франции сумели ликвидировать одну из крупнейших хакерских армий. И да, она тоже «майнила» криптовалюту.