Во Франции дезактивировали группу, захватившую 850 тыс. компьютеров

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com/

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com/

Более 850 тысяч компьютеров сумели освободить французские жандармы из Центра по борьбе с киберпреступностью от вируса, который создала крупная сеть хакеров.

Информацию жандармы, пишет Le Figaro, получили от одной из крупнейших в мире антивирусных систем Avast, обнаружившей что целые города и находящиеся в них ПК Центральной и Южной Америк попадают под власть хакеров.

Система, названная злоумышлениками Retadup могла координировать атаки на крупные сервера, похищать данные, дистанционно блокировать сайты и программы управления. За плечами хакерской группы, по версии жандармов, атаки на госпитали Израиля и массовое заражение платформ Android вирусом в 2017-м году.

Громко заявив о себе, хакеры «залегли на дно», однако вынуждены были всплыть, обнаружив свежесозданную криптовалюту Monero, которую они надеялись получить при помощи «майнинга», что означало доходы, исчисляемые в миллионах евро/год.

Однако, против хакеров французы применили своих хакеров, которые сумели на серверах злоумышленников обнаружить «вирус-червь», подчинявший себе чужие машины и на основе его написать антивирус, дистанционно освободивший машины ничего не подозревающих пользователей от необходимости зарабатывать деньги непонятно кому.

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