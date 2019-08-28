Лишь 38% жителей Петербурга получают паллиативную помощь

Программу развития паллиативной помощи смертельно-больным жителям Петербурга обсудили на совещании правительства 28 августа. Указывается, что дополнительных средств на программу «развитие системы паллиативной медицинской помощи» на 2019−2024 годы выделять не нужно, делу поможет оптимизация.

Как сообщает ИА REGNUM, в текущем году необходимую помощь получили лишь 38% от зарегистрированных в качестве нуждающихся в ней. При этом, полон ли обхват хотя бы на уровне статистики — неbзвестно. Однако даже в таких условиях меры очевидны: планируется увеличение стационарных коек, число посещений пациентов врачами и выездными патронажными бригадами.

Кроме того, на сегодняшний день необходимые (обезбаливающие) препараты можно купить всего лишь в десяти аптеках многомиллионного города — на что особенно обратил внимание врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Не лучше дело обстоит и с закупками препаратов — так, в ходе «нулевого» чтения бюдета глава комитета здравоохранения правительства Петербурга Дмитрий Лисовеч напрямую попросил заложить в грядущий год 6,7 миллиардов рублей на закупку лекарств для льготных категорий граждан (тяжело и смертельнобольных, инвалидов, блокадников, иных льготников).

Напомним, «паллиативная» помощь является помощью, которая оказывается в том случае, когда медицина официально признаёт, что на данном этапе развития науки она не в силах победить заболевание и больной обречён. Это, однако, могут быть как антиретровирусные препараты, позволяющие больному дожить почти до среднего возраста населения, так и опиатные обезбаливающие, облегчающие судьбу онкобольных, которые в их отсутствие, вынуждены переносить ужасающие страдания.

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