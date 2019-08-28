Facebook ужесточает правила политрекламы в преддверии выборов

«Обжёгшись» на прошлых выборах Президента США, где так ничего на тему «стороннего вмешательства» ни доказать, ни опровергнуть не смогли, Facebook надеется вовсе снять такую тему с повестки дня, для чего сильно ужесточает правила подачи рекламно-политических объявлений.

В частности, сообщает Axious, соцсеть потребует от рекламодателей чуть ли не полное досье на себя:

Адрес в США

Телефонный номер

Корпоративный электронный адрес и сайт, ему соответствующий

Tax ID number (аналог ИНН)

Federal Election Commission (FEC) ID number (свидетельство, что с финансированием политкампании всё чисто), либо сайт и электронную почту с правительственными доменами «.gov» или «.mil»: если рекламодатель хочет получить статус «подтверждённой организации» (а не, например, «иностранного агента»)

Если рекламодатель — небольшая фирма и просто не может себе этого позволить, то хватит «всего лишь» проверенного телефонного номера, всё того же корпоративного сайта и электронного адреса, а также настоящего имени и personal ID (картs, заменяющей в США паспорт) человека, который непосредственно осуществляет покупку рекламы.

После этого Facebook оценит и разрешит, либо запретит соответствующую рекламу. И подклеит в папочку под названием ad library (рекламная библиотека). Электронную, конечно, но аналогии прослеживаются. А вот полит-объявления всех, кто не подаст нужные данные до середины октября, точно запретят (и подклеят, куда уж без этого). Кроме того, Facebook оставляет за собой право дополнять вышеуказанные правила и требования.

Впрочем, здесь есть что делить: как пишет издание, траты на грядущий электоральный цикл оцениваются примерно в 1 миллиард долларов, которые будут, в основном, распределены между Facebook и Google — что сравнимо с затратами на рекламу на кабельных каналах (более чем популярных в США).

Интересно, что восьмёрка «первых» претендентов, в числе которых издание называет Дональда Трампа, Тома Стайера, Кирстен Джиллибранд, Берни Сандерса, Элизабет Варрен, Джо Байдена, Пита Баттигига и Кэмэлу Харрис только в этом году пополнили бюджет Facebook на 25 миллионов долларов — хотя до выборов ещё и далеко.

Так что неудивительно, что в ближайшие месяцы соцсеть планирует ещё немного изменить правила — и запретить рекламу, призывающую не ходить на выборы.

«Worldcloud» времён избрания Трампа. Photo: pixabay.com

Впрочем, ещё решительней за свободу слова ратует Twitter, который 19 августа заявил, что просто запретит любую рекламу от новостных медиа, находящихся под контролем государства. Позволят рекламировать политическое свободно лишь организациям, «финансируемым налогоплательщикам» и «независимым общественным телеканалам», пишут «Известия».

И то, и другое — понятия довольно расплывчатые, однако медиагигант уже приступил к созданию собственной рекламной инквизиции. Последняя будет выносить вердикты, опираясь на мнение следующих структур: НПО «Репортеры без границ» (собственных средств в годовом бюджете — около 40%), почти на 90% финансируемой правительством США НПО «Freedom House», Великобританского еженедельника The Economist и комитета в защиту журналистов ЮНЕСКО.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Telegram готовит к запуску свой блокчейн.