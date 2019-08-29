Инспекторы УЕФА проверят стадион на Крестовском в сентябре

Инспекторы УЕФА проверят стадион на Крестовском в сентябре
Стадион вмещает от 62 до 64,5 тысяч зрителей. Фото: GazetaSPb

Необходимо обсудить целый ряд вопросов: парковки, безопасность, транспорт.

Эксперты УЕФА пообещали приехать в Санкт-Петербург с проверкой в сентябре. Стадион “Газпром арена” нужно проверить на готовность принять матчи Евро-2020.

Необходимо обсудить целый ряд вопросов: парковки, безопасность, транспорт — в этой связи проверяющие хотят осмотреть Пулково и ж/д вокзалы Петербурга, сообщила глава городского комитета по физкультуре и спорту Наталья Антюх.

Вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал, что в Петербург могут приехать около 80 сотрудников УЕФА.

Чемпионат Европы в 60-ый раз пройдет в 2020-ом году. Даты проведения: 12 июня — 12 июля. В Северной столице пройдут четыре матча. Два полуфинала и финал примет Лондон.

Стадион “Газпром-арена” начали строить в 2007, но открыли только в 2017-ом. Его стоимость составила около 43 млрд рублей — такую цифру называл экс-вице-губернатор Игорь Албин. Он вмещает от 62 до 64,5 тысяч человек на футбольных матчах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что почти миллион человек подали заявку на посещение матчей Евро-2020 в Петербурге.

Газпром арена евро-2020 проверка стадион уефа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночной пожар на Васильевском острове тушили 15 спасателей МЧС
Инспекторы УЕФА проверят стадион на Крестовском в сентябре
Санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки
В Приморском крае из-за дождей ввели режим ЧС
Комитет по транспорту подведет итоги работы первого полугодия
В Ленинградской области выдался урожайный год для зерна
Экологи посоветовали покупать школьные товары, произведенные в России
Диетологи рассказали об опасности орехов