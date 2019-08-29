Инспекторы УЕФА проверят стадион на Крестовском в сентябре

Стадион вмещает от 62 до 64,5 тысяч зрителей. Фото: GazetaSPb

Стадион вмещает от 62 до 64,5 тысяч зрителей. Фото: GazetaSPb

Необходимо обсудить целый ряд вопросов: парковки, безопасность, транспорт.

Эксперты УЕФА пообещали приехать в Санкт-Петербург с проверкой в сентябре. Стадион “Газпром арена” нужно проверить на готовность принять матчи Евро-2020.

Необходимо обсудить целый ряд вопросов: парковки, безопасность, транспорт — в этой связи проверяющие хотят осмотреть Пулково и ж/д вокзалы Петербурга, сообщила глава городского комитета по физкультуре и спорту Наталья Антюх.

Вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал, что в Петербург могут приехать около 80 сотрудников УЕФА.

Чемпионат Европы в 60-ый раз пройдет в 2020-ом году. Даты проведения: 12 июня — 12 июля. В Северной столице пройдут четыре матча. Два полуфинала и финал примет Лондон.

Стадион “Газпром-арена” начали строить в 2007, но открыли только в 2017-ом. Его стоимость составила около 43 млрд рублей — такую цифру называл экс-вице-губернатор Игорь Албин. Он вмещает от 62 до 64,5 тысяч человек на футбольных матчах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что почти миллион человек подали заявку на посещение матчей Евро-2020 в Петербурге.