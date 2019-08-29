Авария из трех машин привела к пробке на Приозерском шоссе

Авария из трех машин привела к пробке на Приозерском шоссе
На место прибыли пожарные. Фото: скриншот VK

Экстренные службы прибыли на место, но, по предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Три автомобиля столкнулись на Приозерском шоссе. На место происшествия на севере Петербурге прибыли экстренные службы.

Очевидцы в социальных сетях рассказали об аварии утром в четверг 29 августа, по их словам, машины перегородили дорогу и серьезно осложнили проезд. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Пробки в Санкт-Петербурге сейчас оценивают на 4 балла из 10, по данным сервиса “Яндекс.Пробки” — в ближайшие часы ситуация не изменится. Авария в Осиновой роще осложнила и без того непростую обстановку на Выборгском шоссе. Судя по карте, на съезде с КАД Петербурга на шоссе тоже произошло ДТП.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Ранее GazetaSPb сообщила, что в жесткой аварии на КАД Санкт-Петербурга пострадал человек.

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