В жесткой аварии на КАД пострадал человек

Мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали с места происшествия.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на КАД в Выборгском районе. Участниками аварии стали три машины. По предварительным данным, грузовик BJ ехал по дороге, когда столкнулся со «Сканией» – он стоял на обочине. В этот момент в грузовик BJ влетел КамаЗ. В результате пострадал один из водителей. Мужчине вызвали карету скорой помощи, врачи диагностировали тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, ему оказывается помощь. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти госпитализировали несовершеннолетнего водителя мопеда. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи приняли решение госпитализировать подростка. У него диагностировали повреждения средней тяжести.