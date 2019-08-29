Полигон “Красный бор” станет федеральным с 2020 года

Передача проблемного участка привела к снижению финансирования природоохранного комитета Петербурга.
Полигон “Красный бор” перейдет в федеральную собственность с нового года. Решение об этом, как оказалось, приняли еще на ПМЭФ.
Сегодня в четверг 29 августа в правительстве Санкт-Петербурга продолжают обсуждать проект бюджета — и чиновники подняли вопрос о судьбе свалки промышленных отходов. Финансирование комитета по природопользованию Петербурга решили снизить аж до 1,3 млрд рублей — это объяснили именно скорой передачей участка, что подтвердил глава комитета Денис Беляев.
Полигон “Красный бор” расположен в Тосненском районе Ленобласти и уже долгие годы является “головной болью” для двух регионов. Его начали использовать в 1969 году и с тех пор туда скинули свыше 2 млн т токсичных отходов. Его ресурс полностью использовали, территория в 0,73 км2 перестала принимать отходы в 2014 году.
Ранее GazetaSPb сообщила, что полигон “Красный бор” защитили от дронов.