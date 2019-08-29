Петербуржец нашел револьвер в лесу Ломоносова

Охранник не стал трогать находку и сразу вызвал на место петербургскую Росгвардию.

Житель Санкт-Петербурга нашел в лесу пистолет. Он не стал его трогать, а сразу сообщил о находке в Росгвардию.

Охранник частной организации обходил территорию в Ломоносове и нашел в лесу у Полигонное переулке предмет, похожий на пистолет, сообщили GazetaSPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 29 августа. Он лежал среди мха, полузасыпанный упавшими листьями.

Инспекторы Росгвардии выяснили, что 27-летний мужчина нашел газовый револьвер Reck Agent, калибра 9 мм. Оружие не числится в розыске и не состоит на учете. Петербуржцу могут вручить вознаграждение за сдачу находки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что у стрелка с детской площадки на Ударников нашли гранату и арсенал оружия начала XX века.