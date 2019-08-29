В Петербурге спрос на мощные автомобили вырос незначительно

В Петербурге автомобиль мощностью свыше 250 лошадиных сил стоит 1,6 млн рублей. Спрос на такие машины за год почти не вырос – в отличие от Москвы, где ими интересуются свыше 11% потенциальных покупателей.

В Северной столице самыми популярными мощными автомобилями стали BMW, Mercedes-Benz и Audi. Эта троица лидирует по популярности и в других городах страны. Петербург в рейтинге спроса на мощные автомобили по итогам второго квартала 2019 года занимает только восьмую строчку. На первом месте – Москва (рост 11%), а вот на втором оказался Краснодар (7,9% от общего спроса), на третьем Иркутск с 6,4%.

Впрочем, это неудивительно – именно Краснодар сейчас переживает бурное развитие, город находится на втором месте в России по вводу жилья (после Москвы), что и привело к росту благосостояния строителей и смежных отраслей (в ВВП России эти отрасли занимают 11%).

Интересно, что согласно исследованию Авито.ру дороже всего мощные автомобили (свыше 250 л.с.) стоят в Москве – в среднем 1,8 млн рублей, дешевле всего в Ульяновске – 900 тыс. рублей. В среднем по стране автомобили с моторами свыше 250 л.с. стоят в четыре раза машин поскромнее. В Петербурге любят покупать модели BMW X5 и Mercedes-Benz S-класса, на третьем месте BMW 7 серии.