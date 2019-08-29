Медведица нарушила покой семейной пары, проникнув в их дом в Колорадо

Пожилая супружеская пара отбивалась битой от медведицы и ее детеныша, которые залезли в их дом в американском штате Колорадо.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), семейная пара услышала странный шум в своем доме, который находится в сельском округ Джефферсон. 71-летний хозяин жилища пошел выяснить, откуда доносится звук и обнаружил на кухне медведицу и ее детеныша, спокойно поедающих оставленный на столе хлеб. Оказалось что они пробрались в дом через заднюю дверь.

Ему на помощь пришла его жена — она взяла с собой биту, которая хранится в доме на всякий случай. К счастью, супругам удалось выгнать незваных гостей без особых повреждений. Мужчина получил несколько легких царапин и порезов, а его супруга не пострадала.

Позднее хищника нашли и усыпили, поскольку местные законы предусматривают эвтаназию для потенциально опасных животных. Медвежонка найти не удалось.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Тверской области медведь растерзал 12 лошадей местного депутата Госдумы.