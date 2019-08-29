Расплатиться за гречку лицом

Крупнейшие ритейлеры и банки начали тестировать технологии оплаты товаров по биометрическим данным – с помощью функции распознавания лиц и отпечаткам пальцев.

Так розничная сеть «Магнит» запустила пилотный проект в нескольких магазинах в Краснодаре и Москве. Технология позволяет купить товары с помощью терминала оплаты, который сканирует лицо покупателя и автоматически списывает денежные средства с банковской карты или смартфона.

В розничной сети считают, что это повысит безопасность операций и поможет сэкономить время при расчетах на кассе. Для проведения оплаты покупателю необходимо зарегистрироваться в приложении «Магнит», ввести необходимые личные данные и загрузить фото.

Ранее также стало известно, что крупнейший государственный банк страны Сбербанк смотрит в сторону этой же технологии и планирует начать тестирование оплаты по отпечатку пальца и изображению лица. Для этого держателю карты этого банка нужно предварительно пройти процедуру сканирования лица в отделении банка, затем зарегистрироваться в магазине, оснащенном специальным оборудованием, вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль, отсканировать отпечаток пальца или изображение лица.

Между тем эксперты сомневаются, что в ближайшем будущем эта технология станет массовой.

О том какие перспективы у нее в России и приживется ли она у российского потребителя GazetaSPb рассказал предприниматель, со-основатель «ЦКБ42» Сергей Федоринов:

— Оплата с помощью биометрических данных – это либо хороший PR-ход как, например, в свое время Amazon запускал доставку с помощью квадрокоптеров и дронов, либо апробация новых технологий силами нескольких лабораторий с заделом на будущее. Во-первых, учитывая специфику российских покупателей, этот сервис еще не скоро станет массовым, если станет вообще и в принципе приживется. У нас люди еще не настолько продвинуты, не настолько доверяют новым технологиям.

Оплата по отпечатку пальца – это уже другой уровень ответственности. Может быть, и появится какая-то аудитория, которая будет всерьез в это играть, но она будет узкой. Во-вторых, новомодные технологии с виртуальными реальностями, которые пытаются применить в ритейле и не только, спотыкаются на том, что все эти гаджеты в конечно счете надо обслуживать. И это выходит дороже, чем эффект, получаемый от них.

Ритейлеры — это большой комбайн, который должен перерабатывать гигантское количество однотипных процессов и главное — делать это надежно. Одно время ритейлеры активно начали переходить на RFID-метки, но потом оказалось, что при всей своей волшебности эта технология не решает ряд организационных и управленческих вопросов, которые возникают при управлении товаром. В-третьих, не совсем понятно, какую потребность оплата по биометрии может решить.

Ускорить процесс оплаты? Но здесь уже непонятно, какую ценность такое ускорение несет. Если я расплачиваюсь с помощью карты со считывателем, это занимает 10 секунд. А на оплату с определением лица уйдет 9,5 секунд.

За такие сервисы можно приниматься, когда ты уже попробовал другие способы и средства по основному продукту, чтобы сделать покупку безопасной и быстрой. Но у нас большинство ритейлеров не могут этим похвастаться. Это все равно что в ресторане будет очень красивая посуда, очень хороший сервис при очень невкусных блюдах.

Перспективу для ритейла я вижу в трех направлениях.

Первое — это выстраивание более персонифицированного предложения, знакомство и распознавание покупателя на входе, чтобы предлагать ему то, что нужно. Такие технологии уже есть, и они тесно сопряжены с вопросом персонализации данных.

Если с клиентом выстроить правильный диалог и распознавать его достаточно быстро, можно на основе больших данных сделать предсказательные модели того, что человеку, действительно, нужно, а не заставлять покупателя ходить по всему магазину в надежде, что он купить хоть что-то. И при этом еще плитку на полу сделать помельче, чтобы тележка издавала больше шума, и покупатель медленней шел. Это устаревший путь.

Второе направления — еще более детальное управление ассортиментом. Формирование ассортиментной матрицы под реальные потребности клиента с точными настройками для конкретных «ареалов» проживания и локальных жителей. Чтобы не было ситуации, когда рядом 10 магазинов и везде одно и то же. Ведь спрос, особенно на продукты питания, даже в одном городе сильно дифференцируется в зависимости от районов, и сети об этом прекрасно знают, но не все готовы управлять этим.

Третий вектор — это приближение ритейлера к потребителю и смещение спроса в зону шаговой доступности. В идеале ритейлер должен прийти к вам в дом и принести ассортимент, который вам нужен. В любом случае борьба будет идти за персонализацию и приближение к телу покупателя, а значит, и развитие технологий пойдет в эту сторону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, что петербургский ретейлер «Максидом» покоряет Москву.