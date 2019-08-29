Власти не нашли свалку на территории заказника «Новоорловский»

Мусора нет, хотя Общероссийский народный фронт сообщал, что находил несанкционированные свалки.
Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, рассказали в комитете по природопользованию.
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» отреагировал на информацию о свалках на территории заказника «Новоорловский». Свалок там не обнаружили, что доказали фотографиями с места. При этом там нашли небольшое количество бытовых отходов, которые распорядились убрать.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что свалка с лампочками в СНГ «Пульман» ликвидирована. После этого на место прибыла лаборатория, которая проверила, каково состояние участка. Степень загрязнения окружающей среды остается в норме, так что переживать не о чем.