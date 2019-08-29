Власти не нашли свалку на территории заказника «Новоорловский»

Власти не нашли свалку на территории заказника &#171;Новоорловский&#187;
Территория в целом чистая. Фото: Комитет по природопользованию

Мусора нет, хотя Общероссийский народный фронт сообщал, что находил несанкционированные свалки.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, рассказали в комитете по природопользованию.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» отреагировал на информацию о свалках на территории заказника «Новоорловский». Свалок там не обнаружили, что доказали фотографиями с места. При этом там нашли небольшое количество бытовых отходов, которые распорядились убрать.

Фото: Комитет по природопользованию

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что свалка с лампочками в СНГ «Пульман» ликвидирована. После этого на место прибыла лаборатория, которая проверила, каково состояние участка. Степень загрязнения окружающей среды остается в норме, так что переживать не о чем.

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