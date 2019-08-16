Свалка с лампочками в СНГ «Пульман» ликвидирована

Специалисты уверяют, что для окружающей среды последствий не обнаружено.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщается на сайте администрации Ленинградской области. В сообщении сказано, что свалку, которую нашли в СНТ «Пульман», ликвидировало предприятие ЛОГКУ «Ленобллес».

После этого на место прибыла лаборатория, которая проверила, каково состояние участка. Степень загрязнения окружающей среды остается в норме, так что переживать не о чем.

Напоминаем, что несанкционированная свалка в Ломоносовском районе привлекал внимание прокуратуры после того, как ее нашли грибники. Она представляла из себя огромную кучу, в которую сваливали лампочки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти горит свалка площадью в 300 кв. м. В ликвидации пожара участвуют дежурные бригады пожарно-спасательных частей Ленобласти и добровольцы из пожарной команды поселка Глажево (20 человек и 5 единиц техники).