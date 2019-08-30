Россияне назвали лучшие ответственные фильмы

В рейтинг попали в основном ленты, снятые в советском союзе – их граждане пересматривают с удовольствием до сих пор.

Исследование провел «Первый канал. Всемирная сеть», передает РИА Новости. В опросе приняли участие 50 тысяч человек. Их просили назвать любимые ответственные фильмы, выбрав из ста претендентов. Россияне считают, что наиболее удачным детективом можно назвать картину «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В приключенческом жанре первое место занял «Д’Артаньян и три мушкетера».

Фильм, который рекомендуют включать своим детям, — «Приключения Электроника». Среди музыкальных победил «Карнавальная ночь». Также россияне выделили «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что выбрали самую популярный советский фильм на YouTube. Фильм на площадку выложил «Мосфильм» в 2011 году – за восемь лет «Любовь и голуби» посмотрели 20 миллионов раз.