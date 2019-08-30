Россия становится самым большим потребителем «трезвого» пива

Какое пиво любят петербуржцы и почему все популярнее становятся энергетики и безалкогольное пиво в интервью GazetaSPb рассказал Максим Белов, директор филиала «Пивоварня Хейнекен» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».

Как вы оцените потребительский спрос на пиво в Петербурге и на Северо-Западе в последние 2-3 года? Как он меняется? Почему он так меняется?

В 2019 году потребительский спрос как в Санкт-Петербурге, так и в регионе был стабилен, в отличие от активного роста в 2018 году, когда, по оценкам Nielsen, в объемном выражении показатели увеличились на 4% в северо-западном регионе и на 6% — в Санкт-Петербурге.

Северо-Запад и особенно Санкт-Петербург традиционно являются одними из наиболее крупных рынков для российской пивоваренной отрасли. Мы можем наблюдать здесь как тенденции, характерные для страны в целом, например, рост канала современной торговли, так и некоторые локальные особенности. Можно отметить как меняются предпочтения потребителей: жители Санкт-Петербурга все чаще выбирают импортное пиво, а в целом на Северо-Западе бо́льшим спросом пользуется разливное пиво.

Как прошел сезон 2019 года: мы знаем, что летом спрос на пиво повышается?

Действительно, для пивоваренного рынка характерна ярко выраженная сезонность, но итоги сезона нужно оценивать по совокупности факторов. Так, лето и, в целом, 2018 год были весьма успешными: в России проходил Чемпионат мира по футболу, была отличная летняя погода, не были введены дополнительные законодательные ограничения. В первой половине 2019 года мы тоже наблюдали положительную динамику. По итогам 6 месяцев российский рынок пива вырос примерно на 2%, хотя этот рост и замедлился по сравнению с прошлым годом. Но сезон еще не закончился. При отсутствии законодательных изменений в 2019 году, по оценкам компании, ситуация на рынке, скорее всего, будет стабильна, несмотря на прохладную летную погоду.

Максим, какие инвестиции в развитие завода Хейнекен в Петербурге планируются в 2019-2020 годах? На что именно и почему на это?

Пивоварня HEINEKEN в Санкт-Петербурге является одной из крупнейших производственных площадок среди всех филиалов компании в России. И самой сложной с точки зрения разнообразия выпускаемых продуктов и применяемых технологий. Мы гордимся тем, что основные запуски новых продуктов HEINEKEN в России осуществляет на нашем заводе. Поэтому, в первую очередь, мы ожидаем продолжения активных инвестиций в выпуск новых продуктов. Также мы продолжаем модернизировать наше производство. В этом году мы планируем завершить строительство новой котельной, а также продолжим реализацию проекта по замене холодильного оборудования. Это позволит повысить энергоэффективность и снизить воздействие пивоварни на окружающую среду.

Что касается инвестиций в инфраструктуру, то сейчас мы активно обсуждаем создание дополнительных парковочных зон грузового и легкового транспорта вблизи пивоварни. Это масштабный проект, рассчитанный на несколько лет, от реализации которого выиграют все: жители района, работники предприятия, транспортные компании, работающие с нами и нашими поставщиками.

Как вы оцените спрос на безалкогольные напитки? Растет ли спрос на безалкогольное пиво?

Сегмент безалкогольного пива сегодня один из самых быстрорастущих, и, конечно же, это не остается без внимания пивоваров. Мы в HEINEKEN видим этот тренд и считаем, что у безалкогольного пива в России большой потенциал. В 2017 году именно на пивоварне HEINEKEN в Санкт-Петербурге мы запустили производство флагманского безалкогольного лагера Heineken 0.0, и он был очень успешен. С тех пор объем производства безалкогольного пива нашей компании рос на десятки процентов ежегодно. Россия стала самым большим рынком Heineken 0.0 в мире. Сегодня у нас целый портфель безалкогольных продуктов: помимо Heineken 0.0 и Amstel 0.0, в 2019 году мы запустили Amstel Natur – безалкогольное пиво с фруктовым соком — двух вкусов, а также безалкогольное темное пиво — Krusovice Cerne Nealko. Санкт-Петербург, кстати, один из лидеров России по темпам роста в сегменте безалкогольного пива.

Насколько острая конкуренция сейчас с так называемым крафтовым пивом? Есть мнение, что оно постепенно вытесняет с рынка пивзаводы?

Рынок крафтового пива в мире довольно активно растет. Это глобальный тренд, и Россия не исключение, хотя говорить о значительных цифрах этого сегмента в России пока рано. Популярность крафта связана прежде всего с тем, что российский потребитель стремится к разнообразию вкусов и готов к экспериментам. Мы наблюдаем за малыми пивоварнями: они выпускают интересные продукты, которые находят отклик у некоторых потребителей. Тем не менее, крафт – это весьма специфическое направление, у него своя ниша, а у крупных пивоваренных заводов — своя. Мы в отличие от крафта ориентированы на большие объемы и массовые продукты. В то же время мы задумываемся о развитии в этом направлении. В России наш небольшой крафтовый портфель представлен «аббатским» пивом Affligem и Amstel IPA. В мире концерн HEINEKEN активно развивает как международные марки, так и бренды лимитированных крафтовых марок.

Каким вы видите развитие пивной отрасли в России в ближайшие десять лет? Почему такое?

Надеюсь, что отрасль будет развиваться. Но динамика ее развития будет во многом зависеть от инициатив в области регулирования. Сейчас на правительственном уровне активно обсуждаются новые ограничения: реестр для пивоваров, маркировка продукции и другие. После длительного и существенного сокращения российского рынка пива, наконец, наметилась стабилизация, поэтому любая из этих законодательных инициатив может заметно осложнить жизнь пивоварам. Кроме того, растет и себестоимость: постепенно дорожает стоимость ячменя, упаковки, возрастают и логистические расходы.

Когда люди вообще перестанут пить пиво? А другие алкогольные напитки?

Пиво – это самый популярный алкогольный напиток в мире, и это не случайно. Люди начали пить пиво несколько тысяч лет назад, это напиток с богатой историей и традициями. Так что, вероятнее всего, люди продолжат пить пиво и в будущем. Конечно, их вкусовые предпочтения могут меняться, но классический качественный лагер будет актуален всегда. Со своей стороны, мы внимательно следим за ситуацией на рынке, отслеживаем новые тренды, и готовы вносить изменения в ассортимент продукции, чтобы радовать своих потребителей вкусным и качественным пивом.

Планы по развитию «Пивоварни Хейнекен» в России в ближайшие десять лет?

В наших планах дальнейшее развитие в безалкогольном сегменте, категории сидров и натуральных энергетических напитков. HEINEKEN уже является производителем сидров № 1 в России с такими брендами, как «Мистер Лис» и Strongbow Gold Apple, которые, к слову, варятся только на нашей пивоварне в Санкт-Петербурге. И это только начало, мы планируем продолжать развивать категорию и радовать потребителей новыми продуктами. Мы в HEINEKEN видим также большой потенциал в категории энергетических напитков. В прошлом году мы запустили производство натурального энергетического напитка Solar Power, в этом году – дополнили линейку новым вкусом.

На что должны обратить внимание пивовары, чтобы сохранить и упрочить свое положение в России?

Российская пивоваренная отрасль имеет репутацию прозрачной и ответственной индустрии: собираемость акцизов близка к 100%, фальсификат в пиве отсутствует, пивовары предлагают качественную и разнообразную продукцию, которая ценится не только российским потребителем, но и за рубежом. Нам всем очень важно это высокую планку сохранить. В диалоге с регулятором необходимо найти такие оптимальные механизмы контроля за отраслью, которые позволят пивоваренному рынку развиваться открыто. Этим диалогом мы занимаемся на площадке Союза российских пивоваров. Предлагаю всем производителям пива присоединиться.

Ситуация на рынке меняется с колоссальной скоростью. Чтобы оставаться успешными, мало выпускать просто качественный продукт. Нужно становиться все более гибкими и как можно быстрее реагировать на изменения предпочтений потребителей.

Биография:

Белов Максим А в компании HEINEKEN более 15 лет. В 2004 году Максим присоединился к компании в качестве стажера программы управленческих кадров на «Пивоварне Хейнекен» в Санкт-Петербурге. В 2004-2007 работал ассистентом директора пивоварни и менеджером по техническому обучению на пивоварне «Волга» в Нижнем Новгороде. В 2007 – 2014 Максим был директором по производству на пивоварне «Патра» в Екатеринбурге, а также работал менеджером по повышению эффективности в центральном офисе HEINEKEN в Санкт-Петербурге. В 2014 году он возглавил пивоварню «Патра» в Екатеринбурге.

В 2017 году Максим Белов стал директором «Пивоварни Хейнекен» в Санкт-Петербурге. По его руководством были запущены такие бренды, как Solar Power и «Мистер Лис», а филиал «Пивоварня Хейнекен» стал лауреатом премии «Сделано в Санкт-Петербурге» в номинации «За существенный вклад в экономику», заняв 1 место!