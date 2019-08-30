Беар Гриллс оказался на грани смерти из-за пчелиного укуса

Британский телеведущий, эксперт по выживанию Беар Гриллс едва не погиб из-за укуса пчелы, на яд которой у него аллергия.

Все произошло на съемках нового шоу «Остров сокровищ» на одном из островов посреди Тихого океана. Экстренная помощь медиков потребовалась 45-летнему Гриллсу после того, как его укусила пчела. Из-за опасения, что у него может возникнуть анафилактический шок, врачи ввели ведущему эпинефрин (адреналин). Это спасло жизнь Гриллсу.

О своей аллергии на пчелиный яд телеведущий узнал более 10 лет назад на съемках шоу, тогда пчела укусила его прямо в лоб. После того, как оператор вытащил жало, лицо Гриллса опухло настолько сильно, что не было видно глаз.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дочь Агутина и Варум подрабатывает официанткой в США. Звездные родители 20-летней Елизаветы Варум уверены, что девушка должна обеспечивать себя самостоятельно.