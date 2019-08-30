Дочь Агутина и Варум подрабатывает официанткой в США

Звездные родители 20-летней Елизаветы Варум уверены, что девушка должна обеспечивать себя самостоятельно.

Российские музыканты Анжелика Варум и Леонид Агутин считают, что их дети должны сами строить свою жизнь. Именно поэтому их дочка старается не зависеть от родителей — она не только учится в Штатах и поет в своей рок-группе, но еще и подрабатывает в свободное время. Причем не в какой-то крупной компании, а в самом обыкновенном американском ресторане.

По словам Анжелики Варум, которые приводит sobesednik.ru, летом, в свободное от учебы время, ее дочь подрабатывает официанткой в ресторане. Она отметила, что несмотря на то, что родители материально помогают Елизавете, она знает каким трудом зарабатываются деньги.

Стоит отметить, что Елизавета Варум живет в США у своих дедушки с бабушкой тех пор, как ей исполнилось 4 года. Родители Анжелики забрали девочку к себе поскольку ее Варум и Агутин постоянно находились на гастролях.

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