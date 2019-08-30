Промоутер рассказал о причинах конфликта Наргиз и Фадеева

Звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что причиной скандала между Фадеевым и Наргиз стала ее звездная болезнь.

Сергей Лавров пролил свет на скандал вокруг певицы Наргиз и музыкального продюсера Максима Фадеева, который ранее разорвал контракт с артисткой и запретил исполнять его песни.

По словам звездного прокатчика, помимо того, что Наргиз не появлялась на сцене в трезвом виде, у нее еще и начала прогрессировать звездная болезнь. Он пояснил в интервью для «КП», что в последнее время она начала требовать двухкомнатные номера президентского класса в отелях — один номер для нее, а второй — для собак. А президентский номер, в свою очередь, стоит от 15 до 30 тысяч рублей в сутки.

Лавров добавил, что потом Наргиз решила, что больше не может ездить сидя, только лежа. По этой причине организаторам приходилось посылать за ней микроавтобус, в котором для нее обустраивали кровать.

«Поэтому я понимаю Максима Фадеева. Порой артистка вела себя очень странно», — подчеркнул промоутер.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Наргиз получила запрет на исполнение песен Фадеева.