Прицеп с контейнером перевернулся на съезде с Бронки на КАД

В Петербурге в ночь с 30 на 31 августа произошло ДТП на съезде с порта Бронка на внешнее кольцо КАД. На проезжую часть опрокинулся прицеп-контейнеровоз.

Контейнер и прицеп перегородили дорогу. Часть перильного и барьерного ограждения оказалась погнута. Движение транспорта на участке было полностью перекрыто.

Для того, чтобы устранить последствия аварии, контейнер, прицеп и сам автомобиль временно переместили к ограждению. Сейчас движение на съезде полностью восстановлено, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонтом ограждения занимается подрядная организация, обслуживающая дорогу.

Никто в результате ДТП не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Синопской набережной в ночь на 31 августа легковой автомобиль влетел в фуру. Большегруз стоял на трассе без аварийной сигнализации, но со знаком аварийной остановки.