Посол КНР призвал США не вмешиваться в дела Китая и Украины

Посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что Соединенные Штаты Америки не имеют права вмешиваться в отношения Китая и Украины. Его слова стали ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ду Вэй подчеркнул, что США не должны заставлять Украину делать выбор между Америкой и Китаем. Вмешательство Болтона посол назвал наглым и недружественным.

«Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая», — приводит слова Ду Вэя Lb.ua.

Напомним, Джон Болтон раскритиковал политику Пекина в ходе своего визита в Украину. По его словам, КНР пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру. При этом он подчеркнул, что китайские инвестиции несут риски.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КНР и США готовы продолжить переговоры. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп.